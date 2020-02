Austauschprogramm des Rotary Clubs : Schüler leben ein Jahr lang in Xanten

Xanten Das Austauschprogramm des Rotary Clubs ermöglicht zwei Südamerikanern einen Auslandsaufenthalt.

Zwei junge Menschen aus Südamerika verbringen mit Hilfe des Rotary Clubs ein Auslandsjahr in Xanten: Frederico Zanatta Leal ist 18 Jahre alt und stammt aus Ribeirão Preto in Brasilien. Fernanda Ortiz ist 17 Jahre und kommt aus dem chilenischen Olivar. Ein Jahr lang sind sie in Xanten, auf dem Stiftsgymnasium haben sie neue Freunde kennengelernt, während der Zeit hier leben sie in Familien, deren Kinder gerade auch über den Rotary Club im Ausland leben und lernen.