An der Willi-Fährmann-Gesamtschule und am Stiftsgymnasium in Xanten fanden am Dienstagvormittag (14. Juni 2022) Sponsorenläufe statt. Die Schüler und Schülerinnen erliefen Geld für ihre Schulen. Um 8.30 Uhr war Start an der Gesamtschule – Schulleiter Frank Pieper gab den Startschuss.