Xanten: Schimmel bedroht die Altäre im Dom

Xanten Staub und Feuchtigkeit gehen eine verhängnisvolle Verbindung ein; sie bilden den idealen Nährboden für die Pilze. Mithilfe des Bundes will der Dombauverein dem Einhalt gebieten.

Die Taschenlampe in der Hand von Johannes Schubert ist kaum erforderlich. Schon ein Blick etwas von der Seite zeigt, was derzeit den Leiter der Dombauhütte besonders große Sorgen macht. Es sind die kleinen Pusteln auf dem Holz vieler der 16 Altäre. Schimmel findet dort in der Verbindung von Staub und Luftfeuchtigkeit einen guten Nährboden und macht sich allmählich breit. Jetzt hat Schubert für den Verein zur Erhaltung des Xantener Doms einen Förderantrag formuliert, um mit finanzieller Hilfe des Bundes diese sakralen Kunstwerke, die teilweise aus dem Ende des Mittelalters im 15. Jahrhundert stammen, zu retten. Das Geld fließt über die Bundesländer an förderungswürdige Projekte. So wie es auch schon bei der Restaurierung der alten Glasfenster im Dom geklappt hat, die noch bis 2020 dauern wird. Aber die Altäre haben nun für den gelernten Steinmetz Priorität.