Debatte um Enrgiesparmmaßnahme : Xanten schaltet Laternen künftig nachts aus – diese Erfahrungen hat Lemgo gemacht

Straßenbeleuchtung in Xanten (Symbolbild). Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Lemgo Was Xanten vorhat, macht Lemgo schon lange: Die Stadt in Ostwestfalen schaltet die Straßenbeleuchtung seit Jahren nachts für mehrere Stunden aus, um Energie zu sparen. Was es bringt, erklärt Bürgermeister Markus Baier.

Die Entscheidung der Xantener Politik, die Straßenbeleuchtung in der Stadt nachts zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr abzuschalten, ist in der Bevölkerung umstritten. Auf Facebook kritisieren Menschen die Entscheidung. Sie befürchten, dass die Sicherheit im Straßenverkehr dadurch sinke und die Kriminalität steige. Die Redaktion hat deshalb die Stadt Lemgo nach ihren Erfahrungen gefragt. Die Kommune im Kreis Lippe schaltet die Straßenbeleuchtung schon seit vielen Jahren nachts für mehrere Stunden aus, wie Bürgermeister Markus Baier am Donnerstag berichtete. Nur innerhalb der Wälle in der historischen Innenstadt nicht. „Das hat jedoch technische Gründe.“

Die Nachtabschaltung werde gerade verlängert, berichtete Baier weiter. Der Verkehrsausschuss habe beschlossen, dass die Beleuchtung bis einschließlich März nachts jeweils eine Stunde früher abgeschaltet werde, also montags bis donnerstags um 0 Uhr und freitags bis sonntags um 1 Uhr. Am Morgen würden die Laternen montags bis samstags um 5 Uhr und sonntags um 7 Uhr eingeschaltet. Außerdem würden alle LED-Lampen ab 20 Uhr um die Hälfte gedimmt – außer an Fußgängerüberwegen. Dadurch will Lemgo rund 100.000 Kilowattstunden (kWh) und durch die Abschaltung eine Stunde früher weitere 40.000 kWh pro Jahr einsparen. Mit den Maßnahmen reagiert die Stadt auf die Energiekrise.

Die Nachtabschaltung gebe es schon sehr lange, er schätze, seit 15 Jahren, erklärte Baier. Vor etwa sieben Jahren sei entschieden worden, wochentags um 5 Uhr – und damit eine halbe Stunde eher – die Laternen wieder einzuschalten, um Menschen, die zur Frühschicht müssten, ein besseres Sicherheitsgefühl zu geben. Aber: „Auf das Unfallgeschehen hat die Abschaltung überhaupt keinen Einfluss – im Sinne von Null“, erklärte Baier. In der Polizeistatistik sei der Kreis Lippe der sicherste Kreis in NRW. Lemgo, die drittgrößte Stadt im Kreis, rangiere „eher weit hinten – im positiven Sinn“. Die Kriminalitätsquote sei vergleichbar mit den sehr ländlich geprägten Nachbargemeinden und „weit weg von der (trotzdem sicheren) Kreisstadt Detmold“. Bei der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung gehe es daher „eher um ein Sicherheitsgefühl, weniger um echte Sicherheitsgefahren“, so Baier.

Die Menschen trauten sich auch „definitiv nachts auf die Straße“, versicherte der Bürgermeister. „Das Gefühl aber, zum Beispiel bei jungen Frauen, ist schon ab und zu gestört.“ Natürlich gebe es auch in Lemgo Kriminalität und Menschen, die nicht immer Gutes im Schilde führten. „Wir berücksichtigen das, soweit es geht, indem potenziell neuralgische Punkte wie Bahnhof und bestimmte Hauseingänge besser beleuchtet werden.“ Aber im Grunde handle es sich dann oft um Verdrängungseffekte. Wenn es vereinzelt zu Vorfällen komme, unter Alkoholeinfluss oder aus anderen Gründen, geschähen diese oft an Stellen, wo niemand jemals an eine Beleuchtung gedacht hätte – zum Beispiel im Grünen – oder wo es beleuchtet gewesen sei. „Insgesamt haben wir mit der Abschaltung aber überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht.“

Die Stadt Xanten schaltet künftig in der Nacht von 0.30 bis 4.30 Uhr die Straßenbeleuchtung aus. In Absprache mit der Polizei sollen davon Bereiche ausgenommen werden, wo eine Beleuchtung aus Gründen der Verkehrssicherheit als erforderlich angesehen wird. Das ist am Dienstagabend vom Stadtrat mit 23 zu 15 Stimmen beschlossen worden.

Die Politik reagiert damit auf die Energiekrise. Sie erhofft sich von der Abschaltung eine deutliche Strom-Einsparung: Nach Angaben der Verwaltung verbrauchte Xanten im Jahr 2020 mit der Straßenbeleuchtung rund 482.000 Kilowattstunden. Wenn die Laternen vier Stunden ausgeschaltet werden, können innerhalb eines Jahres etwa 150.000 Kilowattstunden weniger verbraucht werden.

Es wird aber noch einige Wochen dauern, bis der Beschluss umgesetzt wird. In den Schaltschränken der Straßenbeleuchtung müssen erst noch Zeitschaltuhren eingebaut werden.

