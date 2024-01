Mönks + Scheer aus Goch Sanitätshaus eröffnet Standort in Xanten

Das Sanitätshaus Mönks + Scheer hat jetzt auch einen Standort in Xanten. Das Familienunternehmen hat mit dem neuen Jahr an der Lüttinger Straße 25 eine Niederlassung eröffnet. Dafür hat es die Räume eines früheren Sanitätshauses im Ärztehaus am Dombogen übernommen. Es ist auch der erste Standort des Unternehmens im Kreis Wesel. Hauptsitz ist in Goch, zwei weitere Niederlassungen sind in Kleve und Emmerich. Mönks + Scheer hat insgesamt 130 Mitarbeiter, wie Dominik Scheer und Lea Stiers bei einem Pressegespräch vor Ort berichteten. Sie sind zwei der drei Geschäftsführer.