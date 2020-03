Sechs Varianten : Schulsanierung in Xanten – um diese Vorschläge geht es

Xanten Sollen das Gymnasium und die Gesamtschule in Xanten zu modernen Schulen gemacht werden? Ein Architekturbüro hat dafür sechs Vorschläge vorgelegt. Der Rat muss eine erste wichtige Entscheidung treffen.

Die Politik berät über die Frage, in welchem Umfang das Gymnasium und die Gesamtschule in den nächsten Jahren saniert oder modernisiert werden. Es geht um Beträge von insgesamt mehr als 50 Millionen Euro. Am Dienstag wird der Stadtrat dazu eine erste Entscheidung treffen. Wir erklären, worum es geht, und zeigen die vorgeschlagenen Varianten, die der Redaktion von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden.

In welchem Zustand sind Gymnasium und Gesamtschule? Die Gebäude stammen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, zum Teil sind sie 60 Jahre alt, die Schulen wurden nach und nach erweitert. Im Januar schauten sich Vertreter der Politik die Situation vor Ort an. Sie wurden von Schulleitern und Lehrern durch die Räume geführt. Sie sahen veraltete Elektronik, Löcher in Decken und Fußböden, zu kleine und muffige Zimmer, Räume ohne Sonnenschutz, einfach verglaste Fenster, bröckelnden Putz und Fassadenteile, die gestützt werden müssen, weil sie sonst herabstürzen könnten. Im Gymnasium gingen sie über viele Flure und mussten immer wieder Treppen hoch- oder herabsteigen, um die Klassenräume zu erreichen. In der Gesamtschule mussten sich die Kommunalpolitiker ducken, als sie den Raum mit dem Computerserver inspizierten – aus Platzmangel stand die Technik im Putzmittelraum, der nach hinten hin immer niedriger wird.

Wie viel wurde in den vergangenen Jahren gemacht? Bei den Besichtigungen vor Ort fragten Kommunalpolitiker, ob in der Vergangenheit zu wenig gemacht worden sei. Die Verwaltung widersprach. Demnach wurden in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Millionen Euro am Gymnasium und an der Gesamt­schule investiert, um die Gebäude instand zu setzen und um die Anforderungen zu erfüllen. „Wir haben sehr viel gemacht“, sagte Bürgermister Thomas Görtz bei einem Info-Abend im Januar. Aber es habe nicht gereicht.

Was ist zwingend erforderlich? Nach Angaben des städtischen Dienstleistungsbetriebs (DBX) gibt es einen erheblichen Instandsetzungsbedarf. Demnach müssen an der Gesamt­schule zum Beispiel die Fenster, der Sonnenschutz und die Toilettenanlagen gemacht sowie Wände gedämmt werden. Insgesamt geht es um 11,5 Millionen Euro. Auch am Gymnasium müssen Dächer und Fenster instand gesetzt werden. Es sind außerdem Investitionen in den Brandschutz und in die Fachräume notwendig. Hier summieren sich die erforderlichen Arbeiten auf 14,1 Millionen Euro. Die Kostenschätzungen des DBX stammen vom November 2019. Damit wären die Gebäude aber nur saniert.

Was wäre darüber hinaus wünschenswert? Im vergangenen Jahr sprach das Büro „Hausmann Architekten“ mit Schülern, Lehrern und Elternvertretern von Gymnasium und Gesamtschule darüber, was für einen Unterricht erforderlich und was darüber hinaus wünschenswert wäre. Aus den Ergebnissen entwickelte das Planungsbüro mehrere Varianten für die beiden weiterführenden, städtischen Schulen in Xanten. Diese Vorschläge reichen von Um- und Anbauten für etwa 24 Millionen Euro bis hin zum Neubau des Gymnasiums für rund 29 Millionen Euro. Dabei berücksichtigten die Planer mehrere Grundsätze, zum Beispiel: Die Gebäude sollen eine moderne Pädagogik ermöglichen, sie sollen barrierefrei sein, und die Fachklassenzimmer sollen vernünftig ausgestattet sein.

Wie können die Summen finanziert werden? Für Xanten sind die Summen eine „erhebliche Herausforderung“, wie die Verwaltung in einer Stellungnahme an den Rat schreibt. Es muss noch geklärt werden, welche Fördermöglichkeiten bestehen, ob also das Land NRW oder der Bund einen Teil der Kosten übernehmen. Sonst muss die Stadt die erforderlichen Mittel auf dem Kreditweg beschaffen. Investitionskredite von Förderbanken seien gerade sehr günstig, erklärt die Verwaltung. Derzeit werde bei Förderprogrammen in den ersten zehn Jahren kein Zins verlangt. Allerdings könnte der Fördergeber die Bedingung stellen, dass die Kredite mit Geld aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus getilgt werden – dann könnte eine Steuererhöhung nötig werden, schreibt die Verwaltung. Und: Angesichts der hohen Beträge würden die Kredite über viele Jahre getilgt.