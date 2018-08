Xanten: Sandlawine kann Radfahrer an Römerstraße gefährden

Barbara Boßmann hat ihren Hof an der Römerstraße. Vom Waldweg kommt bei Regen viel Wasser, Sand und Geröll herunter. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Barbara Boßmann warnt davor, dass die Römerstraße bei Starkregen rutschig wird. Der DBX sieht Handlungsbedarf.

Bei einem richtigen Schauer oder gar bei Dauerregen gibt es kein Halten mehr. Dann läuft nicht nur das Wasser vom Hügel über den Wirtschaftsweg runter bis zur querverlaufenden Römerstraße. Die Wassermassen reißen vielmehr aus dem Wald Sand und Erdreich mit bis zur Einmündung. Für Radfahrer eine erhebliche Gefahrenquelle, warnte Barbara Boßmann schon beim letzten Bürgerforum. Die Radler können in der scharfen Abbiegung auf dem glitschigen Untergrund schnell ins Rutschen geraten und stürzen. Bei einem Ortstermin mit ihr sah sich auch der Leiter des Dienstleistungsbetriebs Xanten, Harald Rodiek, die Situation an. Sein Fazit hinterher: Es muss etwas geschehen.

Von ihrem Steenbrukshof aus, der an der Römerstraße zwischen Birten und Veen genau an der Einmündung des Wirtschaftswegs liegt, hat Barbara Boßmann einen guten Überblick und schon so manchen Beinaheunfall erlebt. Früher hat sie den Schlamm auf der Straße selbst weg gekehrt, wenn nicht sofort nach einem kräftigen Regenguss Mitarbeiter der Stadt kommen konnten. „Die Gefahr hier wird total unterschätzt“, sagt sie. „Am Bahnübergang ist man auf eine mögliche Gefährdung eingestellt. Hier aber nicht.“