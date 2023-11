Propsteigemeinde Xanten Sammelaktion für Hilfsfahrt in die Ukraine

Die Propsteigemeinde Xanten unterstützt eine Hilfsfahrt in die Ukraine. Dafür werden im Dorfgemeinschaftshaus in Vynen (Et Vynze Hüss) Sachspenden gesammelt, und zwar am Freitag, 1. Dezember, von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie am Samstag, 2. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr. Die Organisatoren der Sammlung haben eine Liste mit allem veröffentlicht, was „dringend gebraucht“ wird. Dazu gehören medizinische Hilfsmittel wie Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel oder Blutdruckmessgeräte, Hygieneartikel wie Binden, Tampons, Rasierschaum, Babywindeln, Seife, Zahnbürsten und Handtücher, Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Knäckebrot, Zwieback, Zucker, Mehl, Babynahrung und Tierfutter, Campingsachen wie Schlafsäcke, Rucksäcke oder Gaskocher, Werkzeug und Technik wie Elektroheizungenm Powerbanks und Pumpen, aber auch Spiele und Puzzles. Außerdem sind Helferinnen und Helfer willkommen. Kartons werden auch benötigt. Sofern etwas abgeholt werden soll, wird um eine Kontaktaufnahme gebeten, entweder bei Sonja Potthoff unter Tel. 0162 7342455 oder bei Sylvia Theismann unter Tel. 0151 67411355.