„Zum Schutz aller Beteiligten“ : Xanten sagt Ratssitzung wegen Corona ab

Xanten Xantens Politik wollte am Donnerstag den Haushalt der Stadt beschließen. Aber wegen der Corona-Pandemie wird die Ratssitzung abgesagt. Die Stadt bleibt über die vorläufige Haushaltsführung handlungsfähig.

In den vergangenen Tagen waren in anderen Kommunen bereits die Sitzungen der politischen Gremien abgesagt worden. Xanten zögerte zunächst, weil am Donnerstag der Haushalt der Stadt für dieses Jahr beschlossen werden sollte. Am Montag beantragten die beiden Fraktionen BBX und FOX, dass aber auch hier die Ratssitzung verschoben wird. Am Dienstag sagte dann auch der Kreistag seinen Kreisausschuss ab.