Fußgänger von Taxi erfasst : Sachverständiger stellt tödlichen Unfall in Birten nach

Xanten Ende August starb ein Mann, als er in Birten von einem Taxi erfasst wurde. Ein Sachverständiger hat nun die Sichtverhältnisse vor Ort überprüft. Dabei ging es um die Frage, ob und ab wann der Fußgänger hätte gesehen werden können.

Für die Analyse sperrte die Polizei die Rheinberger Straße am Donnerstagabend etwa zwischen 18.40 und 19.15 Uhr für den Verkehr, und zwar in Höhe der Gindericher Straße. Auf der Kreuzung war am Sonntag, 30. August 2020, gegen 4.22 Uhr der 23-jährige Fußgänger von dem Taxi erfasst worden. Der Mann starb.

Für das Gutachten wurde der Unfall mit einem Auto und einer Puppe nachgestellt. Das Fahrzeug glich dem Unfallwagen und hatte die gleichen Scheinwerfer. Die Puppe trug die Kleidung des Unfallopfers. Sie wurde in etwa dort aufgestellt, wo auch der Fußgänger an dem Morgen gewesen sein muss. Dann stellte sich das Fahrzeug in einer Entfernung von etwa 50 Metern auf die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Xanten, und der Sachverständige dokumentierte, was vom Auto aus in der Dunkelheit zu sehen war.