Südsee in Xanten : RVR wirbt mit aufblasbarem Wal für die Ruhrwahl

Xanten Bei der Kommunalwahl im September wird auch das Ruhrparlament gewählt – zum ersten Mal überhaupt. Deshalb wirbt der Regionalverband Ruhr (RVR) für diese Wahl, unter anderem mit einem aufblasbaren Wal als Botschafter. Nun tauchte er in Xanten auf.

Es wird manchmal vergessen: Der Kreis Wesel und damit auch die Stadt Xanten gehören zum Ruhrgebiet, deshalb können hier die Menschen bei der Kommunalwahl im September auch mitbestimmen, von wem die Region in den nächsten Jahren in der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) vertreten wird. Das Gremium wird Ruhrparlament genannt, es trifft Entscheidungen, die auch Auswirkungen auf den Kreis Wesel haben, wenn es zum Beispiel um die Regionalplanung geht, also um die Frage, wo Siedlungen oder Gewerbegebiete entstehen oder wo Kies abgebaggert wird. Außerdem ist der RVR einer der Gesellschafter des Freizeitzentrums Xanten (FZX).

Der RVR taucht mit ihm an verschiedenen Orten auf, am Samstag auf der Südsee in Xanten. Die nächste Station ist noch geheim. Der RVR gibt auf seiner Facebookseite Hinweise dazu und verlost einen Preis an denjenigen, der den Standort errät. Als Hinweis auf Xanten war zum Beispiel ein Bild des Archäologischen Parks (APX) gezeigt worden, zusammen mit der Erklärung. „Nebenan reist man zurück in die Vergangenheit.“