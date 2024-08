RP-Fotograf Armin Fischer auf Radtour Von Motiven und Momenten

Das gelbe italienische Rennrad hat in diesem Jahr noch keine Straße gesehen. Aber endlich ist der Sommer da, und nicht mehr jeder Abend endet mit Regen. Also los. Es ist eine Freude, die glänzenden Speichen in der Sonne tanzen zu sehen. Kein Wölkchen am Himmel, die Temperaturen sind jetzt auch abends endlich im sehr angenehmen Bereich.