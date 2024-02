Feiern für den guten Zweck Round Table Xanten veranstaltet Charity-Party im Rösschen

Das Ziel sei es, dass möglichst alle Kinder in Xanten einmal einen solchen Erste-Hilfe-Kurs machen könnten, erklärt der Round Table. Deshalb organisiert er erstmals die Charity-Party. Eine Eintrittskarte kostet 20 Euro. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 17. Februar. Die Tickets sind in den Edeka-Märkten der Brüder Lurvink in Xanten und Lüttingen erhältlich. Die Getränkepreise am Abend sollen „moderat“ sein. Vor allem über die Eintrittspreise will der Round Table einen Erlös erzielen.