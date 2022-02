Um Hilfsgüter zu kaufen : Xantener Round Table sammelt für die Ukraine

Sascha Labohm, Präsident des Round Table 158 Xanten. Foto: Facebook/Round Table 158 Xanten

Xanten Der Round Table Xanten will den Menschen in der Ukraine helfen. Deshalb bittet er um Geldspenden. Davon sollen vor allem medizinische Hilfsgüter gekauft werden, um sie in die betroffenen Gebiete zu bringen.

Wie der Round Table Xanten am Freitagabend ankündigte, wird er am Samstag, 26. Februar, von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Xantener Markt stehen, um das Vorhaben zu erklären und Geldspenden zu sammeln. „Wir werden diese Geldspenden direkt weiterleiten.“ Davon sollten „zu 100 Prozent“ Hilfsgüter gekauft werden, „vor allem medizinische HIlfsgüter“, um sie von einem Team mit fünf Lastwagen unmittelbar bis zu den stark betroffenen Gebieten in der Ukraine zu bringen.

Der Round Table habe dort Freunde, die berichtet hätten, was dort benötigt werde, sagte der Xantener Präsident Sascha Labohm in einem Facebook-Video. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns bei diesem Vorhaben unterstützt.“

