Turnusmäßiger Wechsel Der Round Table Xanten hat einen neuen Präsidenten

Der Round Table gehört zu den Service-Clubs wie der Lions Club, der Rotary Club und Kiwanis, nur mit dem Unterschied, dass eine Mitgliedschaft nur bis zum 40. Lebensjahr möglich ist – dann wechselt man in den Old Table. Der Round Table engagiert sich ehrenamtlich für die Gesellschaft. In Xanten hat er zum Beispiel ein Gastronomie-Quartett herausgegeben, um mit den Einnahmen soziale Projekte in der Region zu unterstützen. Er organisierte auch schon Spendensammlungen für die Ukraine. Eine weitere Aktion heißt „Becher statt Plastik“ – dabei werden in Kindergärten die Plastikbecher durch Edelstahlbecher ersetzt. Der Xantener Round Table unterstützt auch jedes Jahr den Weihnachtspäckchenkonvoi, eine bundesweite Aktion, bei der Geschenke gespendet werden, die zu Kindern in ärmeren Regionen Europas gebracht werden. Außerdem will der Round Table Erste-Hilfe-Kurse für Kitas und Grundschulen organisieren.