Quartettspiel mit Xantens Gastronomie : 32 Mal trumpfen, genießen und sparen

Das Quartett besteht aus 32 Karten. Mit dabei sind Wirtshäuser, Biergärten, Restaurants, Cafés, Kneipen und eine Pommesbude aus Xanten und Umgebung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Round Table 158 Xanten bringt ein Quartett zur Gastronomie in der Region heraus. Jede Karte ist auch ein Gutschein, der beim Besuch im Restaurant, Lokal oder Café eingelöst werden kann. Der Erlös aus dem Kartenspiel ist für den guten Zweck.

Die meisten Biersorten bietet das Restaurant Neumaier (zehn), die längste Theke steht auf dem Spargelhof Schippers (18 Meter), die meisten Sitzplätze hat das Bagfiz am See (514), und die meisten Hauptgerichte stehen auf der Karte vom Eldorado (280). Aber wenn nach dem Eröffnungsjahr gefragt wird, übertrumpft Hövelmann alle anderen: Das Restaurant existiert seit 1758. Es ist auch nur 0,13 Kilometer vom Xantener Dom entfernt. Noch näher ist allerdings die Gaststätte Zur Börse: Zwischen ihr und dem Gotteshaus liegen nur 0,057 Kilometer, also 57 Meter.

Die Zahlen stammen aus dem neuen Gastronomie-Quartett, das der Round Table 158 Xanten für zehn Euro anbietet. Es besteht aus 32 Karten, und auf jeder Karte steht ein Betrieb aus der Stadt und der Umgebung. Es sind Wirtshäuser, Biergärten, Cafés, Bars, Kneipen und sogar eine Pommesbude. So lässt sich spielerisch die heimische Gastro-Szene entdecken. Dafür hat sich der Round Table sechs verschiedene Kategorien überlegt: Eröffnungsjahr, Sitzplätze, Thekenlänge, Hauptgerichte, Biersorten und Entfernung zum Dom.

Der Round Table Xanten stellt das Quartett vor (v.l.): Dirk Overhage, Sascha Labohm und Christian Sychla. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info So wird Trumpf mit dem Gastro-Quartett gespielt Regeln Die Karten werden gleichmäßig verteilt. Jeder Spieler nimmt seinen Stapel so in die Hand, dass er nur die oberste Karte sieht. Ein Spieler beginnt. Er wählt auf seiner obersten Karte eine Kategorie aus und liest sie laut vor, zum Beispiel die Anzahl der Biersorten. Dann lesen die Mitspieler die Werte ihrer obersten Karten vor. Je nach Kategorie gewinnt derjenige die Karten seiner Mitspieler, wer den höchsten oder den niedrigsten Wert hat.

„Viele werden bestimmt erstaunt sein, wie viele Restaurants, Gaststätten und Cafés wir allein in Xanten haben“, sagt Christian Sychla, Präsident des Round Table 158. „Mit dem Quartett kann man Xanten ganz neu entdecken und sich inspirieren lassen.“ Es konnten sogar nicht alle Gastronomie-Betriebe im Kartenspiel aufgenommen werden. „Wir danken allen, die mitmachen“, sagt Sascha Labohm, Vize-Präsident des Xantener Round Table. Die Teilnahme sei für die Restaurants, Lokale und Cafés kostenlos, mit den Karten könnten sie für sich werben, auch wenn sie vielleicht gern noch mehr über sich erzählt hätten. Aber das Spiel und der Spaß stünden im Vordergrund, erklärt Labohm.

Gleichzeitig ist jede Karte auch ein Gutschein, der beim Besuch des jeweiligen Lokals eingelöst werden kann. Mal gibt es dafür eine Kugel Eis gratis, mal einen Kaffee zum Hauptgang, mal 50 Prozent Nachlass auf den ersten Cocktail, mal eine Frikandel (bei 7,50 Euro Mindestumsatz), mal zwei Getränke zum Hauptgang, mal eine Waffel, mal ein Apéritif zum Menü. Alle 32 Gutscheine haben zusammen einen Gegenwert von mehr als 100 Euro. Schon nach zwei bis drei Gaststätten-Besuchen dürften die zehn Euro für das Quartett wieder hereingeholt sein. Gleichzeitig wird die heimische Gastronomie unterstützt: Gerade jetzt in der Corona-Pandemie sei es wichtig, das Quartett könne dafür einen Anstoß geben, sagt Sychla.

Außerdem ist das Quartett für die gute Sache: Der Serviceclub kann mit dem Erlös soziale Projekte finanzieren. Dafür haben Mitglieder des Round Table über Monate ehrenamtlich an dem Kartenspiel gearbeitet: Sie sprachen mit Gastronomen, überlegten sich Kategorien, sammelten die Informationen dazu und kümmerten sich um die Fotos von den Betrieben. Zwar fielen Produktionskosten an, aber diese wurden vollständig von Overhage Immobilien übernommen. Deshalb kann der Round Table sagen: „Der Erlös des Quartetts geht zu 100 Prozent an unsere sozialen Projekte!“ Unter anderem unterstützt er das Therapeutische Reiten.

So lautet das Motto des Quartetts: „Genießen, sparen und Gutes tun“. Das Kartenspiel ist in einer Auflage von 1500 Stück erschienen. Erhältlich ist es über den Round Table, die Tourist Information Xanten (TIX) an der Kurfürstenstraße und die beiden Edeka-Märkte von Pascal und Benny Lurvink an der Sonsbecker Straße und an der Lüttinger Straße. Die Gutscheine sind im Jahr 2022 gültig. Sie werden eingelöst, indem die Karte von einem Mitarbeiter des Lokals abgezeichnet wird – danach bleibt die Karte aber beim Kunden. So bleibt sein Quartett komplett.

Die Gutschein-Bedingungen sind auch noch einmal auf einer Karte erklärt, genauso wie die Regeln für Quartett und für Trumpf: Bei dem einen Spiel geht es darum, möglichst viele Karten einer Gruppe zu sammeln – alle 32 Gaststätten, Restaurants und Cafés sind mit den Buchstaben A bis D und den Zahlen eins bis acht beschriftet.

Bei Trumpf halten die Spieler dagegen ihre Karten so in der Hand, dass nur die oberste zu sehen ist. Einer von ihnen nennt eine Kategorie, und wer dann den jeweils höchsten oder kleinsten Wert auf seiner Karte hat, gewinnt die Karten seiner Mitspieler.

