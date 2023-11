Xantener berichten von ihren Erfahrungen Rotary Club wirbt für Auslandsjahr

Neele Mayzaud Sie habe während ihres Aufenthalts in Taiwan in zwei Gastfamilien gelebt und sei dadurch tief in die Kultur des Landes eingetaucht, berichtet der Rotary Club Xanten. „Besonders beeindruckend fand sie die unterschiedlichen Schultraditionen, darunter die Schuluniformen und das 30-minütige Pausenritual, das den Schülern von der Schule erlaubte, Zeit zum Ausruhen in Form eines sogenannten Powernap zu nehmen.“ Neben dem regulären Unterricht sei Neele Mayzaud auch Mitglied in Schulclubs wie dem Skateboard- und Judo-Club gewesen. Dadurch habe sie ihre Interessen verfolgen und neue Freunde finden können. „Sie konnte nicht nur ihre Sprachkenntnisse in Mandarin und Taiwanesisch verbessern, sondern auch die reiche Kultur und die gastfreundlichen Menschen Taiwans kennenlernen.“ Sie habe berichtet, dass in Sushi-Restaurants Gerichte auf Laufbändern präsentiert würden und ein Bedienungsroboter das Geschirr abräume. Besonders lebhaft sei es auf den Märkten zugegangen, es habe Nacht- und Tagesmärkte gegeben.