„Faires Hüftgold mit sozialer Wirkung“ : Rotarier verkaufen Schokolade für den guten Zweck

Die Tafeln wurden von Grundschülern bunt gestaltet. Foto: Rotary-Club Xanten

Xanten Der Rotary Club Xanten verkauft fair gehandelte Schokolade, es gibt sie an verschiedenen Stellen in Xanten, zum Beispiel am Samstag beim Edeka in Lüttingen. Der Erlös ist für Hilfsprojekte vor Ort und in Westafrika.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „Faires Hüftgold mit sozialer Wirkung“ rührt der Rotary-Club Xanten die Spendentrommel für Hilfsprojekte: Durch den Verkauf fair gehandelter Schokolade zum Preis von fünf Euro pro Tafel werden Hilfsprojekte sowohl in Xanten finanziert, als auch ein Krankenhaus-Projekt in Benin und ein Schul-Projekt in Guinea unterstützt. Passend zur Jahreszeit sind die Schokoladen-Tafeln mit farbenfrohen Banderolen versehen, die von Kindern der Hagelkreuz-Schule Lüttingen gestaltet wurden. Für diese Unterstützung ist der Rotary-Club den kreativen Helfern sehr dankbar. Erhältlich sind die Schokoladen-Tafeln bei Blumen Wegener, im Haus der Geschenke – Geenen sowie am Samstagmittag an einem Verkaufsstand bei Edeka Lurvink in Lüttingen.

(RP)