Verlosung für den guten Zweck Xantener Rotarier überreichen Glücksei-Hauptpreise

Der Rotary Club Xanten verkaufte die Holzeier für fünf Euro pro Stück. Der Erlös der Aktion kommt auch in diesem Jahr wieder den sozialen Hilfsprojekten der Rotarier in Xanten und der Umgebung sowie den zwei Afrika-Projekten des Clubs in Benin und Guinea zugute. So werden zum Beispiel in diesem Jahr Schüler in Rheinberg finanziell unterstützt, damit sie an einer Fahrt teilnehmen können.