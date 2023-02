Gewinnspiel für den guten Zweck Rotarier starten Ostereier-Lotterie in Xanten

Der Verkauf startet am Mittwoch, 1. März. Bis zum 4. April können die Los-Eier in folgenden Geschäften in Xanten erworben werden: Geenen Wohnen, Kochen, Leben; Spielwaren Hampelmann; Plaza del Mar; Blumen Wegenaer; Viktor Apotheke und Mobau Hopmann. Die Los-Eier werden auch von allen Rotariern in Xanten verkauft.