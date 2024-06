Römisches Kriegsschiff auf dem Xantener Südsee Integratives Projekt – originalgetreuer Nachbau aus 3000 Nägeln und 30 Kubikmeter Holz

Bevor das Boot auf der Südsee kreuzen durfte, wurde es – wie es schon in römischer Zeit Brauch war – getauft: Es wurde ihm ein Name gegeben und so unter den Schutz der Götter gestellt. Konkret unter den Schutz Jupiters und des Gottes Rhenus Bicorn (Zweihorn) – eine Anspielung auf den sich im niederländischen Teil teilenden Rhein. Ihnen mussten die Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) und die Direktorin des Landschaftsverbandes, Ulrike Lubek, als Taufpatinnen im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ein Brand- und ein Weinopfer darbringen, indem sie etwas Wein neben das Schiff in den See schütteten und glimmenden Weihrauch löschten.