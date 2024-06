Originalgetreuer Nachbau Römisches Kriegsschiff macht Testfahrt auf Xantener Südsee

Der Schiffstyp wird Lusorie genannt – ein etwa 18 Meter langes Kriegsschiff, das mit etwa 26 Mann Besatzung auf dem Rhein zur Sicherung des Limes und später auch als Truppentransporter eingesetzt wurde. Das Ruderboot ist mit einem Segel ausgestattet und mit prächtig handbemalten Schilden ursprünglich zum Schutz der Besatzung versehen. Es wurde nach dem Vorbild von Wrackfunden in Mainz komplett in Handarbeit gebaut, wie der APX mitteilte. Das Schiff wird bis zum Wochenende in der Südsee liegen und für Testfahrten genutzt, sagte APX-Leiter Martin Müller. Sollte es später eine Möglichkeit geben, dass das Boot in der Nähe des Sees untergebracht werden kann, könnte auch die Buchung von privaten Personen und Schulklassen möglich sein. „Das ist unser einziges Mitmach-Boot für größere Gruppen“, sagte Müller. Nächste Woche soll es zurück zum Archäologischen Park Xanten transportiert und für die Öffentlichkeit – also nicht mehr direkt am Wasser – ausgestellt werden. In den Werkstätten des APX werden bereits seit zehn Jahren römische Flussschiffe streng nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nachgebaut. Die Schiffe werden im Wasser intensiv getestet, dienen dann aber vor allem der musealen Präsentation.