Römerlauf im APX Mit Bewegung in die Ferien

Bereits zum 15. Mal trafen sich am Freitag die Schülerinnen und Schüler der Hagelkreuz-Grundschule Lüttingen zum Römerlauf im Archäologischen Park Xanten (APX). Immer am letzten Schultag vor den Herbstferien führen Schulleiterin Daniela Hommen und ihre Kolleginnen die mehr als 300 Mädchen und Jungen im Rahmen der Bewegungserziehung an den historischen Ort. Dort starteten die Kinder in verschiedenen Gruppen zu Läufen von 600 bis 850 Meter. Zum Start hörte man eine römische Fanfare statt des obligatorischen Startschusses. Für die Kinder machte das keinen Unterschied, denn sie legten ihren ganzen Ehrgeiz in die Läufe. Angefeuert wurden sie such die anwesenden Eltern und anderen Zuschauer. Bevor die Kinder am Ende der Veranstaltung in die wohlverdienten Herbstferien entlassen wurden, gab es die Siegerehrung durch einen „richtigen“ Römer in einer Toga.