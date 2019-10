Hagelkreuzschule : Lüttinger Schüler treten im APX zum Römerlauf an

Xanten Die Hagelkreuzschule Lüttingen veranstaltet am Freitag, 11. Oktober, den Römerlauf und bittet die Eltern, zum Anfeuern in den Archäologischen Park Xanten (APX) zu kommen.

Wie die Schulleitung mitteilte, treffen sich die Kinder wie gewohnt um 8 Uhr an der Schule, ohne Tornister, dafür mit Rucksack (Frühstück, Getränke, bitte ohne Glas) und bereits in Sportkleidung (dem Wetter angepasst). Von dort laufen sie klassenweise zum APX. Alle Kinder und Besucher benutzen an diesem Tag den alten Eingang an der Wardter Straße. Nach dem Wettbewerb gehen alle Klassen geschlossen vom APX zu Fuß zur Schule zurück. Dort können sie von ihren Eltern abgeholt werden.