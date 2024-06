Kapazitätserweiterung geplant Röchling kündigt Ausbau seines Xantener Werks an

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir auf diese erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken können“, sagte Thomas Schlag, ebenfalls Geschäftsführer der Röchling Industrial Xanten GmbH. „Wir haben in den 100 Jahren ein umfangreiches Know-how aufgebaut und wegweisende Technologien entwickelt, von denen unsere Kunden profitieren.“ Röchling Industrial Xanten sei das Kompetenzzentrum für Formguss. Am Standort würden große und komplexe Formteile aus thermo- und duroplastischen Kunststoffen entwickelt und gefertigt. Der Schwerpunkt des Werks liege in der kundenspezifischen Entwicklung von maßgeschneiderten Kunststoff-Produkten. Diese würden in der Kran- und Hebetechnik, in Aufzüge und Fahrtreppen sowie in Trink- und Abwassertechnik und Biogasanlagen angewendet.