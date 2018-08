Xanten: Rock mit belgischen Musikschülern

Xanten Schüler der Musikrockschule aus dem belgischen Aarschot bei Leuven sind wieder in Xanten zu Gast und geben am Donnerstag ein Rock-Konzert.

Leiter Peter van Gestel hatte in Xanten von 1972 bis 1990 die Akkordeonschule ACL geführt. Seit 17 Jahren kommt er immer zur gleichen Zeit mit einer Gruppe junger Musiker im Alter zwischen sieben und 17 Jahren in die Domstadt, um gemeinsam einige Tage am Niederrhein zu verbringen. Die belgischen Gäste übernachten auf dem Moerenhof. Teilweise sind auch Eltern mit dabei, um einige Tage in der Region zu verbringen.