Fotos Diese Bands treten bei Rock am Dom in Xanten auf

In Xanten findet am Samstag (29. Juni 2024) Rock am Dom statt. Am Xantener Dom gibt es vier Konzerte. Der Eintritt ist frei. Diese vier Bands treten auf. Headliner ist die Band Moduls mit einer „Leidenschaft für Rock, Punk, Indie, Alternative, Grunge, Stoner Rock und viele weitere Spielarten“, wie es in der Ankündigung heißt.