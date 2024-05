„Hallo, ich bin Pepper“ Roboter macht Praktikum im Dom

Am Mittwochmorgen ist Pepper in Xanten angekommen. Kai Essig und Lukas Schinck trugen ihn in einem großen Karton in den Dom hinein, packten ihn aus und schalteten ihn ein. Der Roboter erwachte, der Computer in ihm startete, der Kopf ging hoch, die Augen leuchteten. „Kannst Du mich hören?“, fragte Lukas Schinck. „Klaro, ich habe meine Roboterohren immer gespitzt!“, antwortete Pepper.