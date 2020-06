Zugverbindung zwischen Xanten und Duisburg : Bauarbeiten behindern Bahnverkehr

Xanten/Rheinberg Der Bahnhof Trompet kann vom 6. bis zum 15. Juni nicht angefahren werden. Zudem fallen nachts einige Zugverbindungen zwischen Xanten und Duisburg aus. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Von Xanten bis Moers fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Moers besteht Anschluss an Busse nach Trompet. Fahrgäste mit Ziel Rumeln, Rheinhausen und Duisburg Hbf sind von der Sperrung nicht betroffen. Fahrgäste, die in Trompet starten, nutzen bis Rumeln den Ersatzverkehr. Bis auf wenige nächtliche Verbindungen besteht in Rumeln Anschluss an die Züge der RB 31. Am 6., 7., 11. und 12. Juni kommt es nachts zusätzlich zu Zugausfällen von Xanten nach Moers beziehungsweise Duisburg und von Moers nach Duisburg.