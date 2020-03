Strengere Vorschriften : Wie die Regeln in Corona-Zeiten wirken

Niederrhein Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gelten noch strengere Vorschriften – und die werden auch kontrolliert.

Ordnungsamtsleiter Ludger Funke und sein Team im Alpener Rathaus wissen seit gut einer Woche nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht: „Alle paar Stunden gibt es eine neue Erlasslage“, sagt Funke. „Was eben noch galt, gilt kurze Zeit später schon nicht mehr.“ Auch am Mittwoch haben die Kommunen – also auch Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck – die Regeln noch einmal verschärft, die in den vergangenen Tagen wegen der Corona-Pandemie erlassen worden sind. Die Städte und Gemeinden setzten damit einen Erlass der NRW-Landesregierung um. Im Wesentlichen sind die Allgemeinverfügungen gleich. Wir dokumentieren eine Auswahl der Vorschriften.

Einzelhandel Viele Geschäfte müssen bis auf Weiteres schließen, zum Beispiel Oberbekleidungsgeschäfte, Schmuck- und Uhrengeschäfte, Blumenhändler, auch Buchhändler. Der Zeitungsverkauf bleibt erlaubt, deshalb hatte Klaus Neumann, Inhaber der Buchhandlung Schiffer-Neumann in Rheinberg, am Mittwoch im Eingang seines Geschäfts einen Verkaufsstand für Zeitungen und Zeitschriften aufgebaut. „Aber dafür lohnt der Aufwand nicht“, sagte er. „Die Leute kommen und sind traurig, wenn sie nicht auch andere Sachen kaufen können.“ Deshalb werde ich schließen. Sein Online-Shop laufe aber weiter. Und Herrenmoden Tekath in Xanten darf einen Teil seines Sortiments weiter ausliefern – an Menschen, die einen dringenden Bedarf haben, zum Beispiel Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, aber auch ältere Menschen. „Wir sind in Xanten in einigen Sortimentsbereichen Grundversorger“, erklärte Ivo Tekath.