Werkschau der Tanzwerkstatt Die Faszination des Tanzes

Die Tanzwerkstatt der Dom-Musikschule Xanten (DMX) veranstaltet in Kooperation mit Rheinbergs Kulturbüro am Freitag, 22. September, eine Werkschau. In der Stadthalle Rheinberg zeigen etwa 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einer abwechslungsreichen und spannenden Bühnenshow die Bandbreite der verschiedenen tänzerischen Stile: von der Tänzerischen Früherziehung über Modern Dance, Hip-Hop, Tanztheater bis Jazzdance. Die Leitung hat Annette Piscantor. Beginn ist 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, die Abendkasse öffnet um 17.30 Uhr. Eine Karte kostet im Vorverkauf zwischen fünf und sieben Euro, an der Abendkasse zwischen sieben und neun Euro. Tickets gibt es bei der Stadt Rheinberg und der DMX.