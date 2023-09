Bundesweiter Aktionstag Diese Denkmale öffnen in Xanten, Rheinberg und Sonsbeck ihre Türen

Der Limes Nicht zuletzt wegen der Aufnahme des niedergermanischen Limes in die Liste der Unesco-Weltkulturerbestätten stellt die Themen-Wanderung der Tourist Information Xanten (TIX) einen Höhepunkt dar. In und um Xanten finden sich viele Spuren des Grenzwalls, der die Außengrenze des Römischen Reiches markierte. Die Fundstellen liefern nicht nur wichtige Informationen zur militärischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Limes, sie erzählen auch spannende Geschichten über das gesellschaftliche Leben, dass sich rund um das Militärlager Vetera auf dem Xantener Fürstenberg angesiedelt hat. Die zwei- bis zweieinhalbstündige Themenführung – wahlweise per Rad oder zu Fuß – ist kostenlos und startet um 10 Uhr an der Kirche in Xanten-Birten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung bei der TIX unter Tel. 02801 772200 oder per E-Mail an info@xanten.de wird gebeten.