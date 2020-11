In Xanten ist es gute Tradition, dass sich Kinder und Eltern am Martinstag auf dem Marktplatz treffen und gemeinsam zum Archäologischen Park gehen, wo das Martinsspiel aufgeführt wird. In diesem Jahr musste darauf verzichtet werden. Aber die Kinder der Viktor-Schule wollten es sich nicht nehmen lassen, den Heiligen Martin zu ehren. Also schlüpften die Schüler der Klasse 4c in die passenden Kostüme und führten für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler die Geschichte des Sankt Martin auf. Selbst ein Pferd bauten sie in ihren Auftritt ein: ein Holzpferd. Außerdem lasen und bastelten die Kinder gemeinsam – und sie aßen natürlich einen leckeren Weckmann. „Hoffentlich leuchten alle mit viel Liebe gebastelten Laternen noch lange in den Häusern, bringen Licht in die Dunkelheit und verbreiten die Botschaft: Wir teilen und helfen in der Not“, schreibt die Schulleitung. „Und im nächsten Jahr, da sind wir ganz zuversichtlich, wird es wieder einen tollen Martinszug durch die historische Altstadt geben und auch die beiden Seniorenheime und das St.-Josef-Hospital können sich auf einen Besuch vom Bischof Martin und den Kindern der Viktor-Schule freuen.“