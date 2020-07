Erkundungsbohrungen in Xanten : Salz-Initiative fordert Umwelt-Prüfung

Xanten/Rheinberg Die Bürgerinitiative der Bergbaugeschädigten kritisiert die unter dem Xantener Fürstenberg geplanten Erkundungsbohrungen. Es müsse ausgeschlossen werden, dass es Auswirkungen beispielsweise auf den Grundwasserhaushalt gebe.

Das Unternehmen K+S, Betreiber des Salzbergwerks in Borth, beantragt einen Explorationstunnel, um weitere mögliche Abbaugebiete untersuchen zu können (wir berichteten). Die Bürgerinitiative der Bergbaugeschädigten hat die Antragsunterlagen durchgesehen und fordert eine Umweltverträgichkeitsprüfung (UVP) für die Erkundungsbohrungen unterhalb des Fürstenberges in Xanten. Man wundere sich, dass dieser Antrag nun exakt in den Sommerferien beantragt werde und eine Frist bis zum 24. Juli für Einwendungen durch Träger öffentlicher Belange gesetzt worden sei, so die Initiative.