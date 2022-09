Notarztstandorte Xanten und Rheinberg : Kreis will mit Krankenkassen sprechen

Xanten/Rheinberg Landrat Ingo Brohl will sich für den Erhalt der beiden Notarztstandorte Xanten und Rheinberg auch in der Nacht einsetzen. Aber mit den Krankenkassen müsse über die Finanzierung gesprochen werden, erklärt er.

Landrat Ingo Brohl hat sich erneut dafür ausgesprochen, dass die beiden Notarztstandorte in Xanten und Rheinberg auch in der Nacht besetzt bleiben. Er wolle sich für ihren Erhalt einsetzen, schrieb der CDU-Politiker in einem Brief an den Sozialverband VdK, der unserer Redaktion vorliegt. Damit antwortete Brohl auf einen offenen Brief, den der VdK zusammen mit vielen anderen Vereinen aus Xanten und Rheinberg Ende August an den Landrat geschickt hatte. Darin hatten sie geschrieben, dass sie sich „energisch gegen die beabsichtigte nächtliche Schließung der Notarztstandorte in Rheinberg und Xanten“ wehren würden.