Xanten/Rheinberg Notarztstandort: CDU sieht Kassen als Teil der Lösung

Daher liege es nahe, Kreis, Kommunen und Krankenhaus in eine gemeinsame Finanzierungslösung einzubinden. Aber auch die Krankenkassen dürften die Entwicklung „nicht nur von der Zuschauertribüne aus verfolgen“, so Berger. Wenn die Notärzte und -ärztinnen nachts weiter von Rheinberg und Xanten ausrückten, entfielen die Kosten für die Einrichtung eines neuen nächtlichen Standortes. Mit diesem eingesparten Geld könnten sich die Krankenkassen an der Lösung beteiligen, schlägt die CDU vor.