Finanzielle Unterstützung bis zu 80 Prozent Bewerbungsstart für Leader-Kleinprojektförderung

Ziel der Förderung ist es, Aktivitäten und Investitionen, die für das Vereins- und Dorfleben nützlich sind, finanziell zu unterstützen. In den vergangenen drei Jahren wurden 65 Kleinprojekte mit einer Fördersumme in Höhe von 520.000 Euro in der Region verwirklicht. „Dabei waren die Projektideen besonders vielfältig“, teilt Leader mit. „Von der Ausstattung für die Vereinsarbeit, über einen Konzertabend bis hin zum Ausbau von Kletteranlagen auf Schulhöfen. Alle Projekte tragen dazu bei, die Region zukunftsfähig aufzustellen und sie für alle Generationen lebenswert zu machen.“