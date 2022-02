Zwei Gebiete bei Xanten, Alpen und Rheinberg : K+S beantragt weiteren Salz-Abbau am Niederrhein

Xanten/Rheinberg/Alpen Das Unternehmen K+S hat bei der Bergbehörde die Unterlagen für eine Erweiterung des bisherigen Salz-Abbaus eingereicht. Es geht um weitere Gebiete südlich von Xanten sowie zwischen Alpen und Rheinberg.

Der Konzern K+S will am Niederrhein weitere Gebiete für den Abbau von Steinsalz erschließen. Deshalb hat das Unternehmen bei der zuständigen Bergbehörde einen Antrag eingereicht, um den Rohstoff auch südlich von Xanten sowie zwischen Rheinberg und Alpen zu gewinnen.

Das Bergwerk in Borth, das zu K+S gehört, baut seit rund 100 Jahren Salz am Niederrhein ab – in einer Tiefe von bis zu 1000 Metern. Es wird unter anderem als Auftau-, Speis- und Pharmasalz verwendet. Borth ist das einzige Steinsalzbergwerk in Nordrhein-Westfalen und hat rund 350 Beschäftigte.