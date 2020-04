Ungewissheit über Vorgaben des Landes : Schulen in der Warteschleife

Xanten/Alpen/Rheinberg Bund und Länderchefs haben sich darauf verständigt, dass Schüler vor Abschlussprüfungen ab nächste Woche wieder unterrichtet werden. Schulleiter in Alpen, Rheinberg und Xanten warten auf Vorgaben des NRW-Schulministeriums.

Alpen Im Alpener Rathaus gab’s am Donnerstagmorgen eine Videokonferenz. Bei der waren neben Bürgermeister Thomas Ahls und Ludger Funke, Fachbereichsleiter Schule, auch die Leiterinnen der Sekundarschule sowie der beiden Grundschulen zugeschaltet. Dabei stand zunächst der Gesundheitsschutz im Vordergrund, um gewappnet zu sein, wenn der Unterrichtsbetrieb wieder anläuft. Über die konkrete Ausgestaltung von Unterricht in Pandemie-Zeiten will man sich aber erst unterhalten, wenn das Land seine Vorgaben an die Schulen geschickt hat. „Bislang ist ja noch nicht mehr bekannt als das, worauf sich die Bundesregierung und die Länderschefs am Mittwochabend grob verständigt haben“, so der Bürgermeister nach der digitalen Sitzung mit den Schulleitungen.

Claudia Böhm und ihr Team von der Sekundarschule haben sich darauf verständigt, sich am Montagmorgen zusammenzusetzen, um in die konkrete Organisationsplanung zur Wiederaufnahme des Unterrichts einzusteigen. Böhm wartet wie ihre Kollegen auf die Nachricht vom Land. Sie geht davon aus, dass der Schulbetrieb zunächst mit den 66 Schülern der Jahrgangsstufe zehn am Donnerstag beginnt. Die stehen vor ihren zentralen Abschlussprüfungen, die am 12. Mai beginnen sollen. „Wir werden alles dafür tun, das Beste aus der Situation zu machen“, sagte Kühn.

Info Berufskollegs und Förderschulen Schulträger Kreis Der Kreis Wesel ist als Schulträger zuständig für Berufskollegs und Förderschulen. Die Arbeitsgruppe „Schulöffnungen“ arbeitet dem Krisenstab zu. Themen, die vor (teilweiser) Wiederaufnahme des Unterrichts organisiert werden müssen, sind Schülertransport, Hygiene, Raumbedarf und die Ermittlung der Anzahl der Schüler.

Die anderen Sekundarschüler werden wohl wie die Grundschüler frühestens am Montag, 4. Mai, zum Unterricht erscheinen. Bis dahin ist noch Zeit, die Abläufe festzulegen. An der Infrastruktur zur Einhaltung der Hygieneregeln wie Desinfektionsmittelspendern oder Einmalhandtüchern werde mit Hochdruck gearbeitet, sagte der Bürgermeister. An den Absprachen seien auch die Reinigungsfirmen beteiligt. Offen sei, wie der Schülerspezialverkehr so gestaltet werden kann, dass die Enge in den Bussen nicht zum Infektionsherd wird. Auch hier warte man noch auf Hinweise vom Land.

Rheinberg Vertreter der Europaschule in Rheinberg (ESR) treffen sich täglich in einem Video-Chat: Rektor Norbert Giesen und sein Stellvertreter Karsten Schmidt nehmen teil, auch Martin Reichert (Didaktischer Leiter) und die vier Abteilungsleiter. Das letzte Schwerpunktthema war natürlich die schrittweise Öffnung der weiterführenden Schulen am nächsten Donnerstag. An der ESR sind rund 250 Schüler betroffen – 75 angehende Abiturienten und 175 Jugendliche in der Jahrgangsstufe zehn. „Ich denke schon, dass es machbar ist, dass unsere Schule am 24. April wieder öffnet. Allerdings sind noch einige wichtige Fragen zu klären“, sagte Giesen. Wie viele Lehrer gehören zur Risiko-Gruppe? Können alle Hygienevorgaben erfüllt werden? Wie wird der Transport in den Schulbussen organisiert?

Der 65-Jährige hatte zudem noch am späten Mittwochabend eine E-Mail erhalten. Schülersprecher Justus Vaupel und seine Mutter Ute Vaupel, die Elternpflegschaftsvorsitzende an der ESR, nennen darin 13 Forderungen, die ihrer Meinung nach für eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs unabdingbar sind. In dem offenen Brief wird eine Mundschutzpflicht verlangt, aber auch die Schulleitung in die Pflicht genommen, die sicherstellen solle, dass keine mit Corona infizierte Person das Schulgebäude betrete. Da der Diskussionsbedarf hoch sei, will Giesen eine Task Force gründen mit Schulleitung, Vertretern der Eltern- sowie Schulpflegschaft und dem Rheinberger Fachbereich Schule.

Für Marcus Padtberg, Leiter des Amplonius-Gymnasiums, war am Donnerstag ebenfalls noch weitgehend unklar, wie sich das NRW-Ministerium die Umsetzung vorstelle. Etwa 110 Schüler gehören zum Abi-Jahrgang 2020. Das digitale Lernen funktioniere hervorragend, sagte Padtberg. „Das ist derzeit der sicherste Weg.“ Er könnte sich vorstellen, den Online-Unterricht in den prüfungsrelevanten Fächern fortzusetzen. Die Stadt Rheinberg ist dabei, alles zu tun, damit die Schulen die Hygienevorgaben erfüllen können. Die Fäden laufen bei Objektleiterin Marion Daedler zusammen: „Auch für uns ist es nicht einfach, an Handdesinfektionsmittel zu kommen. Aber wenn die Schulen wieder öffnen, wird alles Notwendige da sein.“



Xanten Die weiterführenden Schulen und das Berufskolleg teilten mit, dass sie sich schon darauf vorbereitet hätten, zumindest für diejenigen zu öffnen, bei denen Abschlussprüfungen anstehen. Es gebe bereits Überlegungen, wie das umgesetzt werde, sagte Michael Lemkens, Leiter der Marienschule. Vor Ort sei genug Platz, um die Jugendlichen in ausreichendem Abstand zueinander zu unterrichten, erklärte Franz-Josef Klaßen, Leiter des Stiftsgymnasiums. Mit Schulträger, Hausmeister und Reinigungsteam sei auch schon ein Hygienekonzept entwickelt worden, berichtete Stefan Feltes, Leiter des Placidahauses. Das Material sei „durch vorausschauende Planung“ reichlich vorhanden. Es seien aber auch noch viele Fragen offen, erklärten die Schulleiter. Unter anderem sei unklar, welche Lehrer zuhause bleiben sollten, weil sie zur Risikogruppe im Fall einer Corona-Infektion gehörten. Unklar sei auch, in welchem Umfang der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden solle. Sie warteten auf konkrete Vorgaben des Bildungsministeriums, sagte Frank Pieper, Leiter der Gesamtschule. Die Prüfungen könnten aber planmäßig stattfinden, die Schüler bereiteten sich seit Wochen darauf vor – das werde ab Donnerstag dann in der Schule fortgesetzt.