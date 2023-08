Gastronomie im Kreis Wesel Fachkräfte gesucht – Gewerkschaft schlägt „Küchen-Alarm“

Eine Ursache für den Personalmangel sieht die NGG in den Arbeitsbedingungen. Peters spricht sich für höhere Löhne aus. Anzupeilen sei ein Gehalt von 3000 Euro brutto monatlich für alle, die nach ihrer Ausbildung in Gastronomie oder Hotellerie weiterarbeiten wollten. „Das muss die Brache hinbekommen“, sagt Peters. „Denn wer seine Ausbildung in der Küche, im Service oder im Hotel abgeschlossen hat, braucht eine klare Perspektive.“ Egal, wo eine Köchin, ein Kellner oder eine Hotelfachfrau später arbeiten, sollten sie einen Einstiegslohn von 3000 Euro bekommen.