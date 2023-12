Kirchengemeinden in Xanten, Rheinberg, Sonsbeck und Alpen Das sind die Gottesdienste zum Jahreswechsel

Rheinberg Die Katholische Kirchengemeinde Rheinberg feiert am Samstag, 30. Dezember, Vorabendmessen: um 16.30 Uhr in St. Maria Himmelfahrt, um 18 Uhr in St. Anna sowie in der evangelischen Kirche Orsoy. An Silvester finden um 11 Uhr in St. Evermarus, um 11.30 Uhr in St. Anna und um 18 Uhr in St. Peter Messen statt. An Neujahr wird um 18 Uhr in St. Peter ein Festhochamt für die Pfarrei gefeiert.