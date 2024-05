Veranstaltungen in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck Zwölf Tipps für das lange Wochenende

Siegfriedspektakel am Nordwall Von Donnerstag, 9. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, ist Siegfriedspektakel in Xanten. Für vier Tage verwandelt sich der Nordwall wieder in ein mittelalterliches Dorf mit Handwerkerhütten, Marktständen, Dorfschenken und Backstuben. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm: Ritter kämpfen zweimal täglich in einem Turnier gegeneinander, Drache Fangdorn verteidigt mehrmals täglich seinen Schatz, auf den Bühnen treten Musikanten und Gaukler auf. Das Mittelalterfest öffnet täglich um 11 Uhr, abends geht es am Donnerstag bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt 16 Euro, für Kinder acht Euro – wenn sie in historischen Kleidern kommen, zahlen sie weniger (13 Euro und sechs Euro).