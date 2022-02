Impfpflicht kommt Mitte März : Bisher keine größere Abwanderung aus der Pflege erkennbar

Xanten Vor Einführung der Impfpflicht in der Pflege haben sich in den Kreisen Wesel und Kleve mehr Arbeitskräfte arbeitssuchend gemeldet als zum Beispiel vor zwei Jahren. Aber dafür kann es mehrere Gründe geben.

Von Kritikern einer Impfpflicht in der Pflege wird davor gewarnt, dass sich der Fachkräftemangel in der Branche dadurch weiter verschärft. Zurzeit ist es schwierig zu beurteilen, ob diese Prognose in der Region eintreffen wird. Ein Indiz könnte sein, wenn sich viele Menschen arbeitssuchend melden. Sie haben also einen Job, suchen aber nach einer Alternative, bevor Mitte März die Impfpflicht in der Pflege in Kraft tritt.