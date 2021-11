In Rheinberg-Mitte gab es traditionell zwei große Umzüge: am Samstag (13. November 2021, Foto) am Annaberg und am Sonntag (14. November 2021) in der Innenstadt. Das Martinsspiel mit der Mantelteilung war der jeweilige Höhepunkt. Anschließend wurden die Tüten in der Grundschule Grote Gert und in der Stadthalle ausgegeben. Zur Schlussveranstaltung am Sonntagabend in der Rheinberger Stadthalle waren nach der Tütenausgabe alle eingeladen, die beim Sammeln für St. Martin und beim Schmücken der Häuser mitgemacht hatten oder auf andere Weise dem Martinskomitee verbunden sind.