Erweiterung geplant : K+S verteidigt Salz-Abbau

Salz-Abbau Die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW informiert am Donnerstag, 9. Januar, in Birten über die Auswirkungen des Salz-Abbaus. Die Veranstaltung in der Gaststätte van Bebber an der Römerstraße 8 beginnt um 19 Uhr. Eine zweite Veranstaltung ist für Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte zur Post an der Borther Straße 213 in Borth geplant.