Rezept für Weihnachtsmenü vom Sternekoch Jürgen Köpp Aus Klassik und Moderne wird Harmonie

Kochkurse Sternekoch Jürgen Köpp bietet in seinem Landhaus in Xantens Ortsteil Obermörmter Kochkurse an. Sie finden regelmäßig samstags von etwa 10 bis 16 Uhr statt. In den sechs Stunden bereiten Köpp und sein Team mit den Teilnehmern gemeinsam drei Gänge zu und vermitteln ihnen Kochtechniken, die auch zu Hause umgesetzt werden können. Die Kochkurse kosten 115 Euro pro Person. Alle Speisen und Getränke sind inklusive. Köpp bietet auch Gutscheine an.