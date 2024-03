In verschiedenen Farben Metzger erfindet Oster-Bratwurst mit Ei, Bacon und Lauchzwiebeln

In dieser Woche sind sie alle, also auch die Oster-Bratwurst, im Angebot für 5,90 Euro das Kilogramm, also etwa acht Würstchen. In der nächsten Woche wird es die Variante mit Lauchzwiebeln, Bacon und gekochte Eier nicht geben, aber dann wieder in der Woche vor Karfreitag. Für Karsamstag liegt auch schon eine größere Bestellung vor, wie Maurice Bünker berichtet: Ein Freundeskreis organisiere ein privates Osterfeuer, dafür seien 50 bis 60 Oster-Bratwürste bestellt worden.