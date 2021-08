Zocken für „Bewegen hilft“ : In Xanten gibt’s ein Retro-Turnier mit dem C64-Spiel „Summer Games“

Xanten In Xanten wird der beste Sportler im Speerwurf, Rudern und Hochsprung gesucht – mit Hilfe eines Joysticks, denn es geht um ein Computerspiel. Das Besondere: Das Turnier wird am C64 gespielt. Und es ist für den guten Zweck.

Computerspiele gab es schon lange, bevor die Playstation oder die X-Box auf den Markt kamen. Das Unternehmen Commodore brachte zum Beispiel in den 1980er Jahren den C 64 heraus und soll davon einige Millionen Stück verkauft haben. Eine ganze Generation wuchs mit dem Computer auf. Heute sind die Spiele von damals wieder populär, trotz ihrer einfachen Grafik.

Sascha van Beek greift diesen Retro-Trend auf und bietet am Samstag, 21. August, in Xanten ein Turnier an: „Gegen eine Spende als Startgebühr kann man an der legendären Spielkonsole Commodore 64 im Speerwurf, Rudern oder Fahrradfahren gegeneinander antreten“, erklärt van Beek. Das Retro-E-Sport-Turnier findet im Karthaus X 2 statt und beginnt um 15 Uhr. Die Einnahmen sind für den guten Zweck: Das Geld geht an die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ von Guido Lohmann.