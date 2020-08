Kostenpflichtiger Inhalt: Asiatische Spezialitäten : Papa Mi – neues Restaurant in Xanten

Ronny Müller präsentiert im Gocher Restaurant eine Sushi-Platte. Das typisch japanisches Essen ist der kulinarische Renner im Papa Mi. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Xanten In dem Ladenlokal im Nibelungen Hof laufen Renovierungsarbeiten. Ab Oktober sollen dort vietnamesische und andere asiatische Spezialitäten aufgetischt werden. In Goch kommt das kulinarische Konzept an.