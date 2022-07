Repair-Café gestartet : Xantener Tüftler reparieren defekte Geräte

Karlheinz Jargon (l.) will seinen mitgebrachten Mixer mit der Hilfe von Wolfgang Welzel wieder zum Laufen bringen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Das Xantener Repair-Café öffnete am Samstag zum ersten Mal. Viele Menschen nutzten die Möglichkeit, um sich von erfahrenen Tüftlern helfen zu lassen. Aber nicht alles lies sich reparieren.

Der Staubsauger ist zwar schon einige Jahre alt, funktioniert aber noch gut – nur lässt sich das Kabel nicht mehr herausziehen. Ihn deshalb wegzuwerfen, wäre jedoch schade. Darum ist Helmut Litjens an diesem Samstag ins Haus der Begegnung in Xanten gekommen. Genauso wie viele andere. Alle haben defekte Elektrogeräte mitgebracht Rasenmäher, Mixer, Grill, Fön, Kaffeemühle oder etwas anderes.

Im Haus der Begegnung öffnet an diesem Tag erstmals Xantens Repair-Café. Es ist eine Selbsthilfewerkstatt: Erfahrene Tüftler helfen anderen Menschen ehrenamtlich dabei, defekte Geräte zu reparieren. Oft gelingt es, manchmal nicht. Dann ist aber niemand enttäuscht, wie alle im Gespräch mit unserer Redaktion versichern. Sie haben es versucht, und das ist immer noch besser, als ein Gerät direkt wegzuwerfen, sagen sie.

Das ist auch die Motivation des Repair-Cafés, wie einer der Initiatoren, Gerd Böllerschen, vorher im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt hatte: „Wir wollen verhindern, dass alles sofort weggeworfen wird.“ Dafür arbeitet ein Team von etwa zehn Frauen und Männern mit viel Enthusiasmus und Begeisterug im Xantener Repair-Café. An diesem Tag sind noch einige Tüftler aus Goch und Bocholt dabei – zur Unterstützung: Sie wollen den Xantener beim Start helfen, dafür bringen sie einiges an Erfahrung mit. In ihren Heimatstädten gibt es schon länger Repair-Cafés.

So beugen sich Xantener, Bocholter oder Gocher an einigen Tischen gemeinsam über ein Gerät. Zum Beispiel über den Staubsauger von Helmut Litjens. Zuerst einmal müssen sie alle Schrauben lösen, um das Gehäuse zu öffnen. Michael Eube, Physiker, Elektro-Ingenieur und Repair-Café-Helfer, sucht den passenden Schraubendreher, nimmt dann vorsichtig den Staubsauger auseinander, bis er an die Kabeltrommel herankommt. Das Staubsaugerkabel hat sich schief darum aufgewickelt und hängt fest. Eube entknotet es und rollt es ab. Die Trommel ist jedoch etwas verbogen – ein Verschleiß über die Jahre. Es sei deshalb nur eine Frage der Zeit, bis sich das Kabel wieder schief aufwickle und hängen bleibe, sagt er und empfiehlt Litjens, dass er es künftig außerhalb des Staubsaugers aufwickelt.

Einen Tisch davor ist gerade ein Fön repariert worden: Ein BIndfaden war in den Lüfter geraten, deshalb lief er nicht mehr – nachdem der Faden herausgezogen und der Fön zusammengeschraubt ist, funktioniert er auch wieder. Das gilt für den Mixer nicht, den Karlheinz Jargon mitgebracht hat. Die Aufsätze halten nicht mehr. Der Möbelschreiner ist zwar handwerklich geschickt, aber im Repair-Café seien Menschen, die mit Elektro-Geräten erfahrener seien, sagt er. Deshalb hat er sich neben Wolfgang Welzel gesetzt.

Der Elektrotechnik-Meister schraubt den Mixer auf und schaut ihn sich an. In diesem Fall kann er nichts tun. Die Halterungen lassen sich nicht mehr gerade biegen. Die jahrelange Benutzung ist ihnen anzusehen. „Mechanischer Verschleiß“, sagt Welzel. Die Halterungen müssten durch neue ersetzt werden, aber das wäre zu teuer. Manchmal lasse sich ein Gerät eben nicht mehr reparieren, sagt Welzel. Ein Bocholter berichtet, wie bei ihm im Repair-Café einmal zwei Helfer zwei Stunden an einem Mixer geschraubt haben – ohne Erfolg. Aber dann könne man das Gerät auch mit einem guten Gewissen wegbringen, sagt er.

Xantens Klimaschutzmanagerin Lisa Heider sprach von einem großartigen Start des Repairs-Cafés. Es soll einmal im Monat im Haus der Begegnung öffnen, und zwar am letzten Samstag im Montag.

(wer)